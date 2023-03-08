Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Булыкин объяснил победу «Челси» над «Боруссией» в Лиге чемпионов хорошим настроем

close
100%
Hannah Mckay/Reuters

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился размышлениями об ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой встретились лондонский «Челси» и дортмундская «Боруссия».

Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой английской команды со счетом 2:0.

«Я думаю, «Челси» хорошо настроился. И атмосфера на стадионе помогла, болельщики гнали вперед. «Челси» в принципе показал хорошую игру, и скорости были очень хорошие. Был момент у «Боруссии», когда они могли все исправить, но не получилось. «Челси» дожал и выиграл в этом противостоянии», — заявил Булыкин в разговоре с «Газетой.Ru».

Напомним, первый матч в Дортмунде закончился победой «Боруссии» со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч «синие» вышли в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что украинский футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик второй матч подряд провел в запасе «синих». Полузащитник пропустил ответную игру против дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть