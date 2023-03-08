Булыкин объяснил победу «Челси» над «Боруссией» в Лиге чемпионов хорошим настроем

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился размышлениями об ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой встретились лондонский «Челси» и дортмундская «Боруссия».

Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой английской команды со счетом 2:0.

«Я думаю, «Челси» хорошо настроился. И атмосфера на стадионе помогла, болельщики гнали вперед. «Челси» в принципе показал хорошую игру, и скорости были очень хорошие. Был момент у «Боруссии», когда они могли все исправить, но не получилось. «Челси» дожал и выиграл в этом противостоянии», — заявил Булыкин в разговоре с «Газетой.Ru».

Напомним, первый матч в Дортмунде закончился победой «Боруссии» со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч «синие» вышли в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что украинский футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик второй матч подряд провел в запасе «синих». Полузащитник пропустил ответную игру против дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.