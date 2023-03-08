В «Локомотиве» заявили, что Дзюба получает меньше, чем 90% футболистов основы

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов отреагировал на слухи о зарплате нападающего Артема Дзюбы. По информации разных источников, форвард может получать 2,5 или 4 млн рублей в месяц.

«Артем хотел играть и доказывать, а мы искали качественного игрока. И деньги здесь были на 25‑м месте.

Я повторюсь, переход Дзюбы — это вообще не про деньги. Зарплата Артема меньше, чем у 90% футболистов основной обоймы «Локомотива». Все остальное записано в бонусы за голы, за сохранение места в РПЛ и так далее», — передает слова Ульянова «Матч ТВ».

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом команды появился баннер с нецензурной лексикой в адрес Дзюбы. В прошлом туре форвард отметился хет-триком в ворота «Ростова».

Несколько месяцев форвард находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью.

Ранее Александр Мирзоян предположил, когда Карпин пригласит Дзюбу в сборную России.