Тренер теннисиста Медведева: он говорит критикам: «Идите к черту»

Жиль Сервара, тренер теннисиста Даниила Медведева, поделился мнением о характере своего подопечного.

«У всех великих игроков есть способность превзойти самих себя. Даниил из тех, кто не любит слышать о себе плохое, если он ничего аналогичного не сделал людям. У него есть такая черта: «Я Даниил, и я тебе ничего не сделал, оставь меня в покое, дай поиграть, зачем клеветать?» Когда он нервничает, то говорит критикам: «Идите к черту», — передает слова Сервары Tennis Majors.

Медведев стал победителем в последних трех финалах, в которых принимал участие — в Дубае, Дохе и Роттердаме.

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Медведев поднялся на шестое место (3775 очков), обойдя Андрея Рублева (3660 очков). Таким образом, отставание россиянина от американца Тейлора Фритца, идущего пятым, составляет всего 20 очков.

Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович (7160 очков). Он в январе 2023 года стал победителем Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Джокович сместил с первой строчки рейтинга испанца Карлоса Алькараса (6780 очков). Он не принимал участие в Australian Open. Тройку лидеров замкнул Стефанос Циципас (5805 очков).

Ранее Евгений Кафельников назвал самого опасного соперника для Медведева в Индиан-Уэллс и Майами.