Четыре очка Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»

Сегодня в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» на своем льду принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счетом 6:0.

Хозяева по три шайбы забросили в первом и втором периодах. Уже на пятой минуте Кейл Макар открыл счет в матче. В качестве одного из ассистентов ему выступил Валерий Ничушкин. Через восемь минут россиянин отдавал передачу уже Натану Маккиннону. За три минуты до перерыва Микко Рантанен сделал сет 3:0.

В начале второго периода Ничушкин сам отметился заброшенной шайбой. Около минуты потребовалось игроку с российско-швейцарским паспортом Денису Мальгину, чтобы сделать счет 5:0. Финальную точку в матче поставил Арттури Лехконен, в роли ассистента вновь выступил Ничушкин.

Всего в текущем сезоне Ничушкин сыграл за «Колорадо» 33 матча. Россиянин отметился 11 заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. В ноябре 2022 году форвард перенес операцию на лодыжке и пропустил месяц из-за травмы, полученной в октябре.

В прошлом сезоне 27-летний форвард завоевал Кубок Стэнли в составе «Колорадо», обыграв в финале «Тампу-Бэй Лайтнинг» и установил личный рекорд результативности. В 62 встречах регулярного чемпионата хоккеист записал на свой счет 52 (25+27) очка, а в розыгрыше Кубка Стэнли набрал 15 (9+6) баллов в 20 играх.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» проиграла «Калгари», а форвард «Уайлд» Капризов не реализовал буллит в серии.