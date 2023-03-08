Помощник президента России Левитин уверен в допуске россиян к Олимпиаде-2024 в Париже

Помощник президента России Игорь Левитин выразил уверенность, что отечественные спортсмены в конечном итоге будут допущены к квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Игры в столице Франции стартуют 26 июля и продлятся до 11 августа 2024 года.

«Отстранение россиян произошло с подачи МОК. Это и есть нарушение олимпийской хартии. Сейчас им тяжело выйти из этого положения — зайти легко, выйти тяжело.

Уверен, что вcе cтороны, в том чиcле и cтраны, бойкотировавшие Роccию, примут решение об учаcтии роccийcких cпортcменов, в том чиcле и в учаcтии в отборе к Олимпийcким играм в Париже.

Здесь вопрос в том, какая квота будет от Европы, в которой должны быть и россияне. Идут переговоры. Когда дедлайн? Думаю, в апреле», — приводит слова Левитина «Матч ТВ».

Напомним, в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендацией к международным федерациям не допускать российских спортсменов до официальных соревнований.

25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Ранее сообщалось, что Папуа — Новая Гвинея была единственной страной на генеральной ассамблее Азиатской шахматной федерации (ACF) в Абу-Даби, проголосовавшей против вступления в организацию Федерации шахмат России (ФШР).