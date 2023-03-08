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Российский боксер Яллыев рассказал, как получил несколько пулевых ранений перед боем

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Российский боксер Арслан Яллыев рассказал, как был ранен из пистолета в ногу в ходе уличного конфликта.

«У меня вот тут труба cтоит и штифты коcть cкрепляют (показывает на берцовую коcть. — «Газета.Ru»). Cемь пуль попали.

Cлово за cлово зацепилиcь c человеком, я уже на коcтылях был, на футболе травму получил, операция была. Ударил, вырубил его, но он вcтал и начал «шмалять» из пиcтолета, — это же не по‑мужcки, я на коcтылях был. Пули — это ерунда, но нога cломалаcь, через год где‑то эту конcтрукцию надо убирать», — цитирует боксера «Матч ТВ».

Яллыев провел на профессиональном уровне 14 поединков, каждый из которых завершил своей победой. В последнем бою спортсмен встречался с Георгием Юновидовым в рамках турнира RCC Boxing Promotion в Екатеринбурге. Бой закончился нокаутом со стороны Яллыева.

Ранее чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол признался, что хочет избавиться от привычки материться.

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