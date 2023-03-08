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Президент ВФХГ Винер фразой «будем работать дальше» ответила на свое отстранение

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РИА Новости

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер поблагодарила всех за поддержку после отстранения со стороны Международной федерации гимнастики (FIG).

6 марта было объявлено о том, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики FIG приняла решение отстранить Винер от работы сроком на два года. Санкции вступят в силу на следующий день после того, как с российских спортсменов будет снято отстранение, наложенное на них из-за ситуации на Украине.

«По поводу вчерашней новости благодарна всем, кто поддерживает. Были слова поддержки от Дмитрия Чернышенко, Татьяны Тарасовой, будем работать дальше, впереди много выступлений и соревнований», — приводит слова Винер «Матч ТВ».

Причиной такого вердикта стали признанные оскорбительными и нарушающими этический кодекс FIG публичные заявления, сделанные Винер после того, как российские гимнастки не смогли завоевать золотые медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, а также снятие россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет по художественной гимнастике FIG.

Ранее старший тренер сборной России Валентина Родионенко назвала отстранение Ирины Винер законным.

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