Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иностранный футбольный клуб оштрафовали за поддержку России

Боснийский клуб «Борац» оштрафовали за баннер в поддержку России

close
100%
РИА Новости

Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины оштрафовала клуб высшего дивизиона чемпионата страны «Борац» за баннер в поддержку России. Об этом сообщает Klix.ba.

Инцидент произошел 18 февраля во время матча 1/8 финала Кубка cтраны против «Рудара». Болельщики обеих иноcтранных команд cкандировали кричалку: «Коcово — Cербия», а «Борац» повеcил триколор c фразой «Cлава Роccии».

Последние должны будут выплатить 7,5 тысячи конвертируемых марок (более четырех тысяч долларов).

Встреча завершилась победой «Рудара» в серии пенальти. «Борац» вылетел из розыгрыша Кубка.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) подозревает пять игроков, выступающих за российские клубы, в нарушении кодекса этики и честной игры.

В список попали Денис Кулаков (екатеринбургский «Урал»), Дмитрий Иванисеня (самарские «Крылья Советов»), Марк Мампасси (московский «Локомотив», арендован турецким клубом «Антальяспор»), Данила Сагуткин (тольяттинский «Акрон») и Игорь Калинин («Ростов», арендован воронежским «Факелом»).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть