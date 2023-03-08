Иностранный футбольный клуб оштрафовали за поддержку России

Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины оштрафовала клуб высшего дивизиона чемпионата страны «Борац» за баннер в поддержку России. Об этом сообщает Klix.ba.

Инцидент произошел 18 февраля во время матча 1/8 финала Кубка cтраны против «Рудара». Болельщики обеих иноcтранных команд cкандировали кричалку: «Коcово — Cербия», а «Борац» повеcил триколор c фразой «Cлава Роccии».

Последние должны будут выплатить 7,5 тысячи конвертируемых марок (более четырех тысяч долларов).

Встреча завершилась победой «Рудара» в серии пенальти. «Борац» вылетел из розыгрыша Кубка.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) подозревает пять игроков, выступающих за российские клубы, в нарушении кодекса этики и честной игры.

В список попали Денис Кулаков (екатеринбургский «Урал»), Дмитрий Иванисеня (самарские «Крылья Советов»), Марк Мампасси (московский «Локомотив», арендован турецким клубом «Антальяспор»), Данила Сагуткин (тольяттинский «Акрон») и Игорь Калинин («Ростов», арендован воронежским «Факелом»).