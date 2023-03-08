Стала известна страна, голосовавшая против перехода Федерации шахмат России в Азию

Папуа — Новая Гвинея была единственной страной на генеральной ассамблее Азиатской шахматной федерации (ACF) в Абу-Даби, проголосовавшей против вступления в организацию Федерации шахмат России (ФШР). Об этом рассказал исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

«Голосование было открытым. Против была такая страна, как Папуа — Новая Гвинея, воздержались Тайвань, Монголия, Сингапур, Австралия, Гонконг, Бутан.

Как бы ни хотелось смешивать спорт и политику, но решение 29 стран против остальных — это решение политического руководства стран, участвовавших в голосовании», — приводит слова Ткачева ТАСС.

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендацией к международным федерациям не допускать российских спортсменов до официальных соревнований.

25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Несмотря на это, на данный момент санкции сохраняются. На этом фоне ФШР стала первой российской спортивной федерацией, перешедшей в Азию.

Ранее Александр Ткачев высказался о том, что российская шахматистка Александра Костенюк сменила спортивное гражданство на швейцарское.