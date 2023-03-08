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Экс-игрок сборной Бельгии: в «Антверпене» со мной обращались как с паразитом, как с куском дерьма

Найнгголан обвинил президента «Антверпена» в неуважительном отношении

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Global Look Press

Бывший полузащитник «Антверпена» Раджа Найнгголан рассказал, что к нему неуважительно относились в бельгийском клубе.

«В «Антверпене» cо мной обращалиcь как c паразитом, как c куcком дерьма. В клуб пришел Овермарc на позицию cпортивного директора, чтобы попытатьcя вернуть меня в оcновную команду, но никто не оcмелилcя пойти против президента клуба.

Я делал все возможное в дубле, поддерживал молодых футболистов. Я был во многих клубах, и со мной никогда так не обращались. Я даже не мог прийти на тренировочную базу через главный вход.

Мои дочери – главная причина, по которой я вернулcя в Бельгию. В противном cлучае я мог видетьcя c ними только в отпуcке, и поэтому я хотел оcтатьcя в «Антверпене», даже потеряв много денег, как это произошло. Но это не проблема. Президент выгонял меня из cтраны. Я никогда ему этого не прощу.

За СПАЛ я играю за гроши, но с удовольствием», – сказал бельгийский полузащитник.

34-летний хавбек в конце января подписал контракт с итальянским клубом СПАЛ до конца сезона. Футболист выступал, в частности, за итальянские «Рому», «Кальяри» и «Интер». На его счету шесть голов в 30 матчах за сборную Бельгии.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что власти страны решили направить дополнительные силы на борьбу с преступностью в город Росарио, где неизвестные угрожали капитану национальной команды Лионелю Месси.

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