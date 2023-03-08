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Власти Аргентины направят полицию в город, где неизвестные угрожали футболисту Месси

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Pedro Nunes/Reuters

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что власти страны решили направить дополнительные силы на борьбу с преступностью в город Росарио, где неизвестные угрожали капитану национальной команды Лионелю Месси.

«Я понимаю, что мы нужны Росарио. Сил безопасности города недостаточно, чтобы решить проблему преступности. В первую очередь я решил направить в Росарио 1400 правоохранителей. Во-вторых, я решил, что военные также будут участвовать», — написал Фернандес в социальных сетях. Речь идет о специалистах в сфере инженерии.

Напомним, в ночь на 2 марта появилась информация, что неизвестные обстреляли супермаркет в аргентинском Росарио, родном городе Месси, и оставили послание футболисту. «Двое на мотоцикле подъехали к супермаркету и открыли стрельбу», — сообщалось в СМИ. Супермаркет принадлежит свекру спортсмена.

«Месси, мы тебя ждем. (Пабло) Хавкин (глава города) — наркоторговец, он о тебе не позаботится», — говорится в записке, оставленной на стене здания преступниками.

В декабре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале обыграв Францию по пенальти. На турнире он забил семь мячей, сделал три результативных передачи и был признан лучшим игроком.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил уход Лионеля Месси из каталонского клуба.

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