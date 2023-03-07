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Матч между Россией и Ираном может пройти без зрителей

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Borut Zivulovic/Reuters

Товарищеский футбольный матч между сборными России и Ирана может пройти без зрителей. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, иранская сторона еще не решила, пройдет игра с россиянами со зрителями или без. Есть большая вероятность, что Федерация футбола Ирана запретит пропуск болельщиков на трибуны.

Российский футбольный союз ранее объявил, что 23 марта в Тегеране состоится товарищеская игра между сборными Ирана и России. СМИ также сообщали о том, что 27 марта российские футболисты проведут товарищескую встречу с командой Ирака — на стадионе «Фишт» в Сочи.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу не вызвали в сборную России по футболу из-за возраста.

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Футбол. Чемпионат России
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