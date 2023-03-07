Трояновский: бой с Двалишвили не последний шанс для Яна, Петя — еще молодой боец

Знаменитый российский боксер, бывший чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский считает, что для его соотечественника, бойца смешанного стиля Петра Яна предстоящий бой с грузином Мерабом Двалишвили не является последним шансом вернуться на чемпионский путь после двух поражений подряд. Трояновский подчеркнул, что любой чемпион испытывает большое психологическое давление, и после последнего боя Ян должен был отдохнуть морально.

«Не думаю, что это последний шанс по той причине, что Петя — еще молодой боец. Он еще может пахать и многому учиться. Было два поражения подряд — после этого нужно отдохнуть не только физически, но и морально. Когда ты в статусе чемпиона, это такой груз, и должен быть характер его держать — потому что за тобой идет охота. Когда ты в статусе претендента, ты охотишься, а когда ты чемпион, охотятся за тобой. Это большой психологический груз. Сейчас, когда он с этого пьедестала сошел, хотелось бы, чтобы у него была мотивация, не меньшая чем раньше, победить и разносить всех.

Но для этого нужно хорошо разгрузиться, отдохнуть психологически. Я считаю, он провел время правильно, сделал выводы и с командой подойдет со всей ответственностью к тому, чтобы победить и снова встать на путь успеха», — сказал Трояновский «Газете.Ru».

Последние два боя Ян проиграл — он уступил реванш американцу Алджамейну Стерлингу и не справился с еще одним представителем США Шоном О'Мэлли. Ранее именно Стерлинг в их первом поединке отобрал у россиянина титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Бой между Яном и Двалишвили станет главным событием турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, который пройдет в ночь на 12 марта. В соглавном поединке российский тяжеловес Александр Волков сойдется с представителем Молдавии Александром Романовым. А откроет вечер единоборств бой Абубакара Нурмагомедова с гайанцем Карлстоном Харрисом в полусредней категории.

Ранее Трояновский выразил надежду, что последние неудачи не сломают Яна.