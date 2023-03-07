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Булыкин оценил шансы «Спартака» догнать «Зенит» в чемпионате РПЛ

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Роман Владимиров/РИА «Новости»

Бывший форвард сборной России, а ныне политик Дмитрий Булыкин уверен, что интрига в борьбе за чемпионский титул Российской премьер-лиги еще не умерла, несмотря на восьмиочковый отрыв санкт-петербургского «Зенита» от московского «Спартака».

«Думаю, еще ничего не умерло у нас. Буду надеяться, что интрига будет жить в нашем чемпионате до последних туров. Если не вверху, то хотя бы внизу турнирной таблицы. Но хотелось бы, чтобы кто-то составил конкуренцию «Зениту». Чтобы кто-нибудь из топ-клубов его обыгрывал. Все-таки для нашего чемпионата это будет полезно. «Зенит» сейчас с хорошим отрывом и футболистами. Посмотрим, как будет развиваться концовка нашего чемпионата», — рассказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

В первом туре после возобновления чемпионата «Зенит» на своем поле разгромил со счетом 3:0 «Пари НН», в то время как «Спартак» не сумел переиграть на родном стадионе екатеринбургский «Урал» (2:2). В концовке той встречи арбитр Виталий Мешков ошибочно дал свисток перед тем, как красно-белые забили третий гол.

Ранее камерунский защитник Гаэль Ондуа заявил, что «Ганновер» больше не рассчитывает на него из-за гражданства России.

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Футбол. Чемпионат России
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