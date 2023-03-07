Кафельников не считает Медведева безоговорочным фаворитом американских «Мастерсов»

Прославленный российский теннисист Евгений Кафельников, за свою карьеру выигравший два турнира «Большого шлема» и добиравшийся до звания первой ракетки мира, оценил статус Даниила Медведева в преддверии престижных «Мастерсов» в Индиан-Уэллс и Майами. Специалист считает, что россиянина рано называть безоговорочным фаворитом, даже несмотря на отсутствие в Америке первой ракетки мира Новака Джоковича.

«Я бы не забегал далеко вперед. Есть игроки, которые способны доставить максимум дискомфорта Медведеву. Как будет на самом деле, мы посмотрим. Но он будет на этих «Мастерсах» в первой тройке теннисистов, которые могут претендовать на титул. Важно, что сейчас нет турниров, где ему нужно отстаивать свои рейтинговые позиции, так как в прошлом сезоне он и в Калифорнии, и в Майами практически ничего не наиграл. Поэтому есть все шансы на удачное выступление», — рассказал Кафельников «Газете.Ru».

В преддверии «Мастерсов» Медведев выиграл три турнира АТР подряд, обыграв в том числе и Джоковича, до того не потерпевшего в нынешнем сезоне ни одного поражения. Победная серия лучшего теннисиста России на данный момент составляет 14 матчей.

Ранее советский и российский теннисист, экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева над Андреем Рублевым в финале турнира АТР 500 в Дубае.