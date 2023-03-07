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Кафельников рассказал о значении уверенности в игре Медведева

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Amr Alfiky/Reuters

Знаменитый в прошлом российский теннисист Евгений Кафельников, бывшая первая ракетка мира, высказался о текущей форме Даниила Медведева. По мнению специалиста, пришедшая в игру первого номера России уверенность помогает ему добиваться успеха.

«Это вполне логично. Медведев хорошо использует силу ударов соперников — это главное его качество. У него физические данные, которые позволяют ему играть на таком уровне. Но самая большая история заключается в том, что Медведев — безусловно, игрок, который зависит от своей уверенности. Если у него есть уверенность, он может обыгрывать абсолютно любого соперника. Если уверенность начинает давать сбой, что мы видели практически половину прошлого сезона, то идут поражения от соперников, которых он раньше обыгрывал. Его тонус и уверенность были явно не на самом высоком уровне, чего нельзя сказать о состоянии Даниила на данный момент», — рассказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Даниил Медведев выиграл три турнира АТР подряд и поднялся на шестую строчку в мировом рейтинге, обойдя Андрея Рублева, которого обыграл в финале в Дубае. Даниил считается одним из главных фаворитов «Мастерсов» в Индиан-Уэллс и Майами.

Ранее двукратный победитель турниров Большого шлема и экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался об отказе украинской теннисистки Костюк пожать руку Грачевой.

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