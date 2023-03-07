Экс-футболист «Зенита» Ширл сравнил РПЛ с НБА из-за доминирования одной команды

Экс-защитник «Зенита» Радек Ширл заявил, что современная Российская премьер-лига (РПЛ) напоминает ему Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) из-за того, что в чемпионате России доминирует команда из Санкт-Петербурга. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Лично мне это напоминает НБА. Там есть такой термин, как династия. Это когда одна команда выигрывает чемпионат за чемпионатом, не оставляя своим конкурентом шансов. Была династия «Чикаго Буллз» с Майклом Джорданом и Деннисом Родманом. Недавний пример «Голден Стейт» со Стефом Карри. Примерно такая же картина сейчас и в российском чемпионате.

После 18 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионат России, набрав 45 очков. Петербургсикй клуб может завоевать пятое чемпионство РПЛ к ряду. На второй строчке расплодился «Спартак», в активе которого 37 набранных баллов. Тройку лучших замыкает набравший 35 очков «Ростов».

Ранее бывший футболист петербургского «Зенита», московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался о возможной чемпионской гонке в РПЛ.