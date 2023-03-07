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Экс-президент «Локомотива» Смородская высказалась о решении Тикнизяна играть за Армению

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение защитника московской команды Наира Тикнизяна сменить российское спортивное гражданство на армянское. Ее слова передает РИА Новости.

«Это его решение, пускай играет за Армению. Для сборной России это потерей не будет» — сказала Смородская.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

В текущем сезоне футболист провел за «железнодорожников» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

Ранее решение Тикнизяна прокомментировал известный российский тренер, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

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Футбол. Чемпионат России
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