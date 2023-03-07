Агент Миранчука: Антон очень хочет уехать в серьезный европейский чемпионат

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, заявил, что его клиент хочет продолжить карьеру в Европе после окончания контакта с московской командой. Его слова передает «РБ Спорт».

«Многие люди посчитали, что началась агентская игра по выбиванию нового контракта из «Локомотива». Нет, конечно! Я сказал истинную правду о желании футболиста. Он очень хочет уехать в серьезный европейский чемпионат. Он никогда этого не скрывал. И я буду стараться делать для этого все возможное», — сказал Шпинев.

Антон Миранчук с 2013 года выступает за «Локомотив». В 2016 году он выступал в Эстонии за «Левадию». А уже через год впервые был вызван в сборную России.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Миранчук провел 16 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Напомним, что его брат-близнец Алексей с 2020 года играет в Европе. Его первым клубом стала «Аталанта». Текущий сезон он проводит в аренде в «Торино».

Ранее Александр Воронков, первый тренер Антона Миранчука, поддержал желание футболиста продолжить карьеру в Европе.