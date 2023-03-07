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Исмаилов о бое со Штырковым: я иду за победой

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российский боец Магомед Исмаилов поделился мнением о поединке против Ивана Штыркова.

«Мне уже пора выезжать на турнир, бой, как оказалось, не на мечах. В этот раз Гектор сделает все по-другому, чтобы сравнять исторический счет. Иду за победой. Ин ша Аллах», — написал Исмаилов в соцсетях.

36-летний Исмаилов выступает на профессиональном уровне с 2011 года. За это время он провел 23 поединка, в которых одержал 19 побед и три раза проиграл. Еще один бой закончился ничьей.

В своем последнем поединке Исмаилов одолел Александра Шлеменко. Бой состоялся 3 декабря на турнире RCC 13 в Екатеринбурге и продлился пять раундов. Исмаилов победил единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44).

Ранее Российский боец Магомед Исмаилов признался, что его посещают мысли о завершении карьеры.

«У меня всегда есть мысли о завершении карьеры. Я не знаю, сколько буду еще выступать. Не хочу говорить о таком, когда это случится — вы узнаете», — сказал Исмаилов.

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