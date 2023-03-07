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Mash: Костомаров с трудом реагирует на простые команды, у него прогрессирует сепсис

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

У олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова прогрессирует сепсис. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, Костомаров не пришел полноценно в сознание, а его ткани рук и ног продолжают отмирать. Доктора не могут остановить заражение и считают, что нужно резать еще выше. Пока Костомаров может только с трудом реагировать на простые команды — приоткрыть рот и моргнуть.

10 января олимпийский чемпион был экстренно доставлен в реанимацию, где его ввели в состояние медикаментозной комы. Врачи диагностировали пневмонию и грипп типа B.

СМИ сообщали, что фигуристу из-за некроза ампутировали стопы, а также пальцы на руках. 20 февраля стало известно, что спортсмен перенес второй инсульт и его состояние снова ухудшилось.

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».

Ранее главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах прокомментировал сообщения о состоянии Романа Костомарова.

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