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Экс-футболист «МЮ» Канчельскис рассказал, как Фергюсон водил игроков клуба в паб после поражений

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Reuters

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о взаимоотношениях с легендарным тренером «красных дьяволов» сэром Алексом Фергюсоном, а также вспомнил, как шотландский специалист водил команду в бар после серии поражений.

5 марта «МЮ» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) проиграл «Ливерпулю» с разгромным счетом 0:7.

«Общаюсь ли с Фергюсоном? Все праздники и дни рождения поздравляем друг друга, посылки шлем. Говорю ему шутя, что он меня на черной икре разорил. Присылает ли виски в ответ? Нет, он по красному сейчас. Виски в прошлом. Когда бываю в Манчестере, всегда по бокальчику.

Пойдет ли «Юнайтед» на пользу поражение от «Ливерпуля»? Фергюcон cобрал наc в баре поcле четырех поражений на cтарте за хорошим «Гиннеcом». И мы выиграли тот чемпионат. Поcидели в баре, выпили пивка, виcки, друг другу что-то cказали и выиграли чемпионат», — цитирует Канчельскиса mk.ru.

Поражение от «Ливерпуля» стало самым крупным в истории «МЮ». До этого «красные дьяволы» получали по шесть мячей в свои ворота от «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» в 2011 и 2020 году соответственно.

Ранее сообщалось, что игрок «МЮ» Бруну Фернандеш может лишиться капитанской повязки.

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Футбол. Чемпионат Англии
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