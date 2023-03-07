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Гладилин: не назову Головина лидером «Монако», но он один из ключевых игроков команды

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Официальная страница «Монако» ВКонтакте

Экс-футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил шансы «Монако» побороться за второе место в чемпионате Франции с учетом того, что «ПСЖ» практически наверняка выиграет первенство. Специалист также высказался об игре российского полузащитника «монегасков» Александра Головина. Гладилин не стал называть его лидером команды, отметив, однако, что он входит в число ключевых игроков.

«У них стабильный состав, много игроков, которые играют вместе давно. Конечно, у них должна стоять задача побороться за призовое место. Они в состоянии это сделать, не могу сказать, какие у них проблемы. Игра поставленная, надо брать очки, не терять их. Головин окреп, стал более мощным, более зрелым футболистом, ему верят и доверяют в команде, у него железное место в стартовом составе, если он в хороших кондициях и не травмирован. Он чувствует себя уверенно. Сложно назвать его лидером, есть ряд и других футболистов. Но он — один из ключевых игроков этой команды», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

«Монако» после 26 туров идет на третьем месте в Лиге 1, набрав 51 очко, на четыре балла отставая от «Марселя» и уступая «ПСЖ» 12 очков. Головин провел 25 матчей, забил шесть голов и сделал столько же результативных передач.

Ранее Гладилин заявил, что «Бавария» не должна уступить «ПСЖ» на своем поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Футбол. Чемпионат Франции
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