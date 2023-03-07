Гладилин: у «Челси» сейчас есть проблемы, но их шансы с «Боруссией» равны

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией». Специалист констатировал, что немецкая команда находится в хорошем состоянии, а у «синих» есть проблемы. Но, по мнению Гладилина, за английскую команду может сыграть фактор своего поля.

«Команды по классу и по уровню примерно одинаковые. Какая у кого будет подготовка, сложно сказать. Но «Боруссия» сейчас находится в очень хорошей форме, они неплохо играют в чемпионате, борются за первое место. А у «Челси» пока проблемы. Естественно, они у себя дома будут играть очень активно и будут иметь моменты. Но шансы будут примерно равны в этом матче», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Первая встреча этих команд, проходившая в Дортмунде, закончилась победой черно-желтых со счетом 1:0, единственный мяч забил Карим Адейеме. Ответная игра состоится во вторник, 7 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.

Ранее экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что в противостоянии «Челси» и «Боруссии» многое будет зависеть от мотивации.