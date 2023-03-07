Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Канчельскис о разгроме «МЮ» от «Ливерпуля»: это просто неприлично

close
100%
andrei_kanchelskis/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился эмоциями от поражения клуба в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля», передает «Московский комсомолец».

«Очень тяжелые ощущения. Это просто неприлично — проигрывать с таким счетом. Я вообще не понимаю, как в футболе можно пропустить семь и ничего не забить», — сказал Канчельскис.

«Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Ливерпулем» со счетом 0:7. Дублями в этом матче отметились Коди Гакпо, Давид Нуньес и Мохамед Салах. Еще один гол забил вышедший на замену Роберто Фирмино.

Это поражение стало самым крупным в истории «МЮ». До этого «красные дьяволы» получали по шесть мячей в свои ворота от «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» в 2011 и 2020 году соответственно.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заставил футболистов своей команды в тишине слушать крики радости игроков «Ливерпуля» после поражения со счетом 0:7 в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть