Канчельскис о разгроме «МЮ» от «Ливерпуля»: это просто неприлично

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился эмоциями от поражения клуба в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля», передает «Московский комсомолец».

«Очень тяжелые ощущения. Это просто неприлично — проигрывать с таким счетом. Я вообще не понимаю, как в футболе можно пропустить семь и ничего не забить», — сказал Канчельскис.

«Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Ливерпулем» со счетом 0:7. Дублями в этом матче отметились Коди Гакпо, Давид Нуньес и Мохамед Салах. Еще один гол забил вышедший на замену Роберто Фирмино.

Это поражение стало самым крупным в истории «МЮ». До этого «красные дьяволы» получали по шесть мячей в свои ворота от «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» в 2011 и 2020 году соответственно.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заставил футболистов своей команды в тишине слушать крики радости игроков «Ливерпуля» после поражения со счетом 0:7 в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).