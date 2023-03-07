Масалитин о матче «Челси» и «Боруссии»: многое будет зависеть от мотивации

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией».

«Знаете, на одну игру можно собраться. Тем более, игра на Кубки европейские. Другая мотивация, они играют дома. «Челси» приложит все силы. А получится – не получится, тут многое зависит от того, как они будут мотивированны, что будет делать сама «Боруссия».

Если «Боруссия» будет играть от обороны, ставить автобус, то, может, ничего и не будет. А если будет играть в свой футбол, опасно на контратаках, то свое возьмет», — заявил Масалитин в разговоре с «Газетой.Ru».

Встреча состоится 7 марта в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. В первом матче сильнее оказалась «Боруссия», немецкая команда одержала победу на своем поле со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что известный французский специалист Зинедин Зидан может стать главным тренером лондонского «Челси». По информации СМИ, лондонский клуб считает, что Зидан может заменить Грэма Поттера, который может покинуть пост наставника «Челси» из-за плохих результатов команды.