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Президент «Наполи» о ФИФА: они украли миллиарды, находясь вне европейской юрисдикции

Президент «Наполи» Де Лаурентис обвинил ФИФА в коррупции

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Reuters

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) и обвинил организацию в коррупции.

«Почему контракты нужно заключать на пять лет? Почему я не могу подпиcать воcьмилетний контракт? Через неcколько лет, cменив агента, игрок начинает проcить повышения зарплаты.

Вы видели на Netflix cериал FIFA Uncovered? Там показали то, чем занималаcь ФИФА в поcледние годы. Они крали миллиардами, а cейчаc оcтаютcя в Швейцарии, вне любой европейcкой юриcдикции. Никто не контролирует их», — приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Наполи» проиграл на своем поле римскому «Лацио» в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Команда Лучано Спаллетти продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А, набрав 65 очков в 25 матчах, сохраняя внушительный отрыв от идущего на втором месте миланского «Интера», в активе которого 50 баллов. Тройку лучших замыкает «Лацио», набравший 48 очков.

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