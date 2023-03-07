Овечкин приблизился к необычному рекорду Ягра

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Овечкин отметился голом в ворота, которые защищал голкипер Феникс Копли. Американец стал 169-м вратарем, кому забивал 37-летний россиянин. Лишь два хоккеиста в истории НХЛ смогли поразить ворота большего числа голкиперов — чех Яромир Ягр (178) и канадец Патрик Марло (177). Таким образом, Овечкин сократил отставание от рекорда Ягра до девяти вратарей.

В текущем сезоне капитан «Вашингтона» Овечкин записал на свой счет 61 очко (36 голов + 25 ассистов).

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ за всю историю турнира до 78 шайб.

Форвард, занимающий второе место в этом списке, довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах до 816. На счету Гретцки 894 шайбы в 1487 матчах.