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Игрок «Реала» может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Реала» Асенсио готов выслушать предложение от «Барселоны»

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Reuters

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио может перебраться в «Барселону». Об этом сообщает Diario Sport.

Как утверждает источник, Асенсио испытывает злость на главного тренера команды Карло Анчелотти за то, что тот доверяет ему мало игрового времени. Так, он был недоволен тем, что специалист заставил его разминаться более получаса во время игры с «Бетисом», но не выпустил на поле.

Ранее предполагалось, что Асенсио переподпишет контракт с мадридцами, однако сейчас ситуация может изменить направление. Игрок задумался над тем, чтобы сменить команду. Он готов выслушать предложение «Барселоны», хотя каталонцы пока еще не делали попыток навстречу футболисту.

В «Барселоне» пока просто следят за ситуацией с игроком и не хотят вмешиваться. Сообщается, что с окружением полузащитника уже контактировали «Арсенал» и «Милан».

В текущем сезоне Асенсио провел в Ла Лиге 18 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Полузащитник является воспитанником «Мальорки». С 2015 года он выступает за «Реал», с которым трижды стал чемпионом Испании.

Ранее Анфиса Резцова объяснила, почему считает футболистов высокомерными.

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