Тарасову возмутило решение FIG об отстранении Винер: лучших закапывают, живьем

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась решением Международной федерации гимнастики (FIG) на два года отстранить от работы президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирину Винер.

«Лучших закапывают. Живьем. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, не имеют своего собственного мнения, с зависимыми людьми, которые кланяются.

Безобразие. Возмутительный факт», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

6 марта было объявлено о том, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики Международной федерации гимнастики приняла решение отстранить Винер от работы сроком на два года. Санкции вступят в силу на следующий день после того, как с российских спортсменов будет снято отстранение, наложенное на них из-за ситуации на Украине.

Причиной такого вердикта стали признанные оскорбительными и нарушающими этический кодекс FIG публичные заявления, сделанные Винер после того, как российские гимнастки не смогли завоевать золотые медали на летних Олимпийских играх в Токио, а также снятие россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет по художественной гимнастике FIG.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер заявила, что давно ищет себе преемника.