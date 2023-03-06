Во Всероссийской федерации художественной гимнастики отреагировали на отстранение Винер

Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) рассматривает возможность подачи апелляции на решение Международной федерации гимнастики (FIG) об отстранении от работы президента организации и главного тренера сборной России Ирины Винер.

«У федерации есть право в течение 21 дня подать апелляцию на данное решение. На данный момент ВФХГ изучает возможность подачи апелляции, многое в данном вопросе будет зависеть от позиции самой Ирины Александровны», — сообщил «Матч ТВ» источник в федерации.

6 марта было объявлено о том, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики приняла решение отстранить Винер от работы сроком на два года. Санкции вступят в силу на следующий день после того, как с российских спортсменов будет снято отстранение, наложенное на них из-за ситуации на Украине.

Причиной такого вердикта стали признанные оскорбительными и нарушающими этический кодекс FIG публичные заявления, сделанные Винер после того, как российские гимнастки не смогли завоевать золотые медали на летних Олимпийских играх в Токио, а также снятие россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет по художественной гимнастике FIG.

Ранее Винер прокомментировала призыв Международного олимпийского комитета (МОК) учитывать права человека при намерении бойкотировать Олимпийские игры — 2024 из-за возможного участия российских атлетов.