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Булыкин прокомментировал невызов Дзюбы в сборную России по футболу

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Знаменитый в прошлом российский футболист, экс-форвард сборной России, а ныне политик Дмитрий Булыкин прокомментировал невключение нападающего Артема Дзюба в расширенный список игроков национальной команды на мартовский сбор.

«Дзюба еще не так много игр сыграл после своей паузы и сборы не все прошел, поэтому игровой тонус ему еще нужно набирать. Забил — конечно красавчик. Могли и вызвать, но не вызвали, ничего страшного нет. У Артема сейчас другие первостепенные задачи: это и помочь «Локомотиву» выбраться из сложной ситуации, и самому выйти на хороший игровой уровень, вспомнить свой тонус. Ну и, конечно же, подписать хороший контракт с «Локомотивом». Думаю, он, конечно же, не обиделся, но будет дальше с удвоенной энергией тренироваться и играть, чтобы в следующий раз попасть в сборную», — рассказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Валерий Карпин включил в расширенный состав главной команды страны 41 футболиста. На счету Дзюбы три матча за «Локомотив». Он не смог отличиться в двух встречах с московским «Спартаком» в Кубке России (0:1, 2:4), но оформил хет-трик в игре РПЛ против «Ростова» (3:1).

Ранее полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий также российское гражданство, заявил, что немецкий клуб «Ганновер» больше не рассчитывает на его услуги по политическим причинам.

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Футбол. Чемпионат России
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