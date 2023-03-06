Экс-игрок «Спартака» Моцарт оценил шансы красно-белых опередить «Зенит»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Моцарт заявил, что у красно-белых практически не осталось шансов на победу над «Зенитом» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я хорошо знаю бразильцев, которые играют в «Зените». Это мастера высокого класса. Они почти в каждом матче показывают максимальный уровень и теряют очки очень редко. Шансов у «Спартака», практически, не осталось. Может быть, 1%», — передает слова Моцарта «Евро-Футбол.Ру».

В первом туре РПЛ после зимнего перерыва «Спартак» в Москве сыграл вничью с «Уралом» из Екатеринбурга (2:2), а «Зенит» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» (3:0) и увеличил преимущество над преследователями по турнирной таблице чемпионата России.

На счету подопечных Сергея Семака 45 очков. «Спартак», занимающий второе место, отстает на восемь очков — 37. Третьим идет «Ростов» (35), который в минувшем туре потерпел поражение от столичного «Локомотива» (1:3).

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» высказался о судейских ошибках в Российской премьер-лиге (РПЛ).