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Гладилин о возобновлении РПЛ: качество игры пока на низком уровне

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Владимир Федоренко/РИА \«Новости\»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился размышлениями об уровне команд после возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) после зимней паузы.

«Идет много борьбы, качество полей пока еще не на высоком уровне. Кто лучше функционально подготовлен и мотивирован, тот, как правило, и побеждает. Явного преимущества даже у лидера не было. Пока еще идет весенний футбол, и мало наигранных комбинаций, много технического брака, много борьбы. Хорошая готовность есть у некоторых клубов после сборов. А так, качество игры пока на низком уровне», — заявил Гладилин в комментарии «Газете.Ru».

Лидером остается петербургский «Зенит», в активе команды 45 очков. На втором месте идет московский «Спартак», набравший 37 баллов. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).

Ранее сообщалось, что бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какие команды удивили его в плохом и хорошем смыслах после возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), а также высказался о судействе, отметив, что арбитры принимают много спорных решений.

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Футбол. Чемпионат России
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