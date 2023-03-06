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Булыкин назвал детскими ошибки защиты «Ростова» в матче с «Локомотивом»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «железнодорожники» нанесли поражение «Ростову».

Встреча, которая состоялась в Ростове-на-Дону, завершилась с результатом 3:1 в пользу столичного клуба. Хет-трик в составе победителей оформил нападающий Артем Дзюба, который присоединился к команде в зимнее трансферное окно. Единственный гол «Ростова» на свой счет записал Николай Комличенко.

«С «Ростовом» игра понравилась, понравилось, как играл «Локомотив», очень интенсивно, и Дзюба оказывался, где надо. Конечно, можно сказать, что защита «Ростова» очень слабая, футболисты спотыкались, не знали, куда с Артемом бежать, как его держать. Но это у Дзюбы называется опыт и мастерство. А у «Ростова», думаю, будут проблемы в ближайших матчах, если они сейчас не проанализируют свои детские ошибки», — заявил Булыкин в разговоре с «Газетой.Ru».

«Локомотив» после 18-ти сыгранных туров РПЛ занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 16 баллов. «Ростов» замыкает тройку лидеров, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что Булыкин рассказал, какие команды удивили его в плохом и хорошем смыслах после возобновления сезона Российской премьер-лиги, а также высказался о судействе, отметив, что арбитры принимают много спорных решений.

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Футбол. Чемпионат России
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