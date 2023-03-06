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Штырков скептически отнесся к поединку между Александром Емельяненко и Монсоном

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РИА Новости

Боец Иван Штырков прокомментировал информацию о том, что Александр Емельяненко может провести поединок против Джеффа Монсона, передает «Чемпионат.com».

«У Саши будет бой? Хорошо, ждем. Вот такое у меня отношение. Я просто знаю, в каком он сейчас состоянии», — сказал Штырков.

Первая встреча между оппонентами состоялась в 2012 году, тогда сильнее оказался Монсон, который сломил сопротивление россиянина удушающим приемом во втором раунде.

Второй бой прошел на голых кулаках в феврале 2022 года — в нем единогласным судейским решением победил Емельяненко.

Ранее боец смешанных единоборств Джефф Монсон высказался о возможном проведении третьего поединка по правилам ММА против Александра Емельяненко.

По его словам, у младшего брата Федора не будет никаких шансов в клетке.

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