Штырков скептически отнесся к поединку между Александром Емельяненко и Монсоном

Боец Иван Штырков прокомментировал информацию о том, что Александр Емельяненко может провести поединок против Джеффа Монсона, передает «Чемпионат.com».

«У Саши будет бой? Хорошо, ждем. Вот такое у меня отношение. Я просто знаю, в каком он сейчас состоянии», — сказал Штырков.

Первая встреча между оппонентами состоялась в 2012 году, тогда сильнее оказался Монсон, который сломил сопротивление россиянина удушающим приемом во втором раунде.

Второй бой прошел на голых кулаках в феврале 2022 года — в нем единогласным судейским решением победил Емельяненко.

Ранее боец смешанных единоборств Джефф Монсон высказался о возможном проведении третьего поединка по правилам ММА против Александра Емельяненко.

По его словам, у младшего брата Федора не будет никаких шансов в клетке.