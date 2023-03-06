Дзюба о хет-трике в ворота «Ростова»: соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями от хет-трика в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

«Соскучился по голам, по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом. Хоть и громко сказано, но ощущения непередаваемые», — сказал Дзюба в программе «На футболе» на Первом канале.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом команды появился баннер с нецензурной лексикой в адрес Дзюбы.

Несколько месяцев форвард находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил вероятность назначения нападающего Артема Дзюбы капитаном «Локомотива» на матч против «Ахмата» в отсутствие Дмитрия Баринова.