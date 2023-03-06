«Синдром Жиго»: комментатор Орлов раскритиковал защитника «Спартака» Тавареша

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал защитника «Спартака» Томаша Тавареша за выступление в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Как, наверное, говорят сейчас болельщики «Спартака» — «Тавареш нам не товарищ». Ну как он мог упустить Бикфалви и позволил ему прострелить во вратарскую? Ну что это за игра такая? Он все время лезет вперед, хочет помогать в атаке, а назад не успевает... Синдром Жиго. Грубая ошибка. Поразительно!» — сказал Орлов.

«Спартак» принимал «Урал» и сыграл вничью 2:2. Дублем отметился Руслан Литвинов, по голу забили Рай Влут и Эрик Бикфалви. В концовке встречи арбитр Виталий Мешков отменил гол Александра Соболева в пустые ворота «Урала» из-за фола на голкипере екатеринбуржцев, однако игрок красно-белых не был участником нарушения.

После 18 игр РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» уже восемь очков.

В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Факелом».

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев выразил мнение, что ничья с «Уралом» может повлиять на шансы московской команды на чемпионство.