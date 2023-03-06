Агент игрока «Байера» Азмуна высказался о будущем иранского нападающего

Агент Арманд Дурн, представляющий интересы футболиста «Байера» Сердара Азмуна, оценил перспективу иранца перейти в другой клуб. Его слова передает «РБ Спорт».

«Если честно, не вижу ухода Сердара из «Байера» сейчас. Но летом снова откроется трансферное окно, и тогда мы рассмотрим все варианты», — сказал Азмун.

Его контракт с «Байером» действует до 2027 года. Всего в текущем сезоне нападающий провел в бундеслиге 11 игр, отметившись одной голевой передачей.

Напомним, что прошлой зимой Азмун уехал в Германию на подписание контракта с «Байером», не поставив в известность тренерский штаб и руководство «Зенита». Контракт иранца с немецким клубом должен был вступить в силу летом 2022 года. Но позже «Байер» договорился с российским клубом и заполучил игрока уже зимой. Напомним, что за «Байер» выступает российский голкипер Андрей Лунев.

Нападающий пополнил ряды «Зенита» зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга он три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

Ранее Азмун рассказал, что был на волоске от перехода во французский «Марсель» в зимнее трансферное окно.