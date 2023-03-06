Экс-футболист «МЮ» Рой Кин: если бы я проиграл 0:6, я бы прятался несколько месяцев

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение «красных дьяволов» от «Ливерпуля» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Его слова передает talkSPORT со ссылкой на эфир Sky Sports.

«Если бы я проиграл в «Юнайтед» со счетом 0:6 или 0:7, я бы спрятался. Я бы пропал на несколько месяцев. Вот настолько это стыдно», – сказал Кин.

«Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Ливерпулем» со счетом 0:7. Дублями в этом матче отметились Коди Гакпо, Давид Нуньес и Мохамед Салах. Еще один гол забил вышедший на замену Роберто Фирмино.

Это поражение стало самым крупным в истории «МЮ». До этого «красные дьяволы» получали по шесть мячей в свои ворота от «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» в 2011 и 2020 году соответственно.

В АПЛ по-прежнему лидирует «Арсенал». «Канониры» опережают идущего на втором месте «Манчестер Сити» на пять очков. Третье место в таблице занимает «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан накричал на своих партнеров после поражения от «Ливерпуля».