Гол Свечникова помог «Каролине» разгромить «Тампу» в матче НХЛ

Сегодня, в ночь на 6 марта по московскому времени состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча, которая прошла на стадионе «Пи Эн Си Арена» в Каролине, завершилась победой хозяев со счетом 6:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Андрей Свечников, Туево Терявяйнен (хет-трик), Шейн Гостисбехер и Йеспери Котканиеми.

Таким образом, «Каролина» располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 90 очков. «Тампа» занимает пятое место на Востоке, набрав 79 баллов.

8 марта «Тампа» проведет встречу с «Филадельфией Флайерз». В этот же день «Каролина» сыграет с «Монреаль Канадиенс».

Ранее олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о том, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обогнал Стэна Микиту по количеству набранных очков в истории.