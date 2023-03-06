Аршавин: «Торпедо» очко набрало — это уже праздник

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Бывший футболист петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и национальной команды России Андрей Аршавин поделился мнением о прошедшем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встречались столичное «Торпедо» и «Краснодар». Игра закончилась вничью со счетом 2:2. Слова Аршавина передает «Матч ТВ».

«То, что «Торпедо» очко набрало, — это уже праздник. Думал, что у них никаких шансов и это безнадежная команда. Сегодня они нормально смотрелись», — сказал Аршавин.

После 18 проведенных матчей «Торпедо» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, набрав семь очков. «Краснодар» располагается на восьмой позиции, имея в активе 26 баллов.

В четвертьфинале Кубка России (Путь регионов) «Краснодар» сыграет с грозненским «Ахматом».

Ранее воспитанник «Краснодара» Вячеслав Якимов, выступающий на правах аренды за воронежский «Факел», рассказал о своем отношении к владельцу «быков» Сергею Галицкому.