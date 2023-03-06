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Игрок «Ювентуса» Мойзе Кин получил красную карточку через минуту после выхода на замену

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РИА Новости

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин был удален через минуту после выхода на замену в матче 25-го тура итальянской Серии А против «Ромы».

Форвард вышел на поле на 89-й минуте, а на 90-й был удален с поля .

Встреча, прошедшая на стадионе «Олимпико» в Риме, завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч на 53-й минуте забил забил Джанлука Манчини. В самом конце матча красную карточку получил футболист «Ювентуса» Мойзе Кин.

Таким образом, «Рома» прервала победную серию «Ювентуса», которая длилась четыре матча. Римский клуб располагается на четвертом месте, имея в активе 47 очков. «Ювентус» занимает восьмую позицию, набрав 35 баллов.

Следующий матч в чемпионате Италии «Рома» сыграет с «Сассуоло». Матч пройдет 12 марта. «Ювентус» в этот же день проведет встречу с «Сампторией».

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» в матче чемпионата Испании.

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Футбол. Чемпионат Италии
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