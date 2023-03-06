Олимпийский чемпион Каменский оценил шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о том, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обогнал Стэна Микиту по количеству набранных очков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает «РБК Спорт».

«Превосходное достижение. Он молодец, и я хочу пожелать ему дальнейших успехов. Что касается того, как он играл в последнее время, я не считаю, что это был перерыв. Полноценное возвращение — это когда человек получает травму, не играет долго, а когда он уезжает на похороны, это же семейные обстоятельства.

Насчет плей-офф – шансы есть, но все будет зависеть не только от Александра, но и от всей команды», — сказал Каменский.

Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 52 заброшенные шайбы и 25 результативных передач в 59 матчах.

Всего на счету Александра Овечкина 1470 очков за карьеру в НХЛ: 815 заброшенных шайб и 655 результативных передач.

Сегодня в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» россиянин оформил дубль и сделал результативную передачу. Россиянин набрал шесть очков после возвращения из России, куда он уезжал в связи со смертью отца.

Ранее олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов оценил достижение Овечкина.