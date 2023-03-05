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Более 70 процентов французов проголосовали за допуск россиян на ОИ в Париже

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Michel Euler/AP Photo

Согласно опросу Odoxa для Winamax и RTL, опубликованному в воскресенье, большинство французов (72%) считают, что российские спортсмены, исключенные из международных соревнований, должны иметь возможность участвовать в Олимпийских играх 2024 года. Об этом сообщает L.

Однако только 28% из них считают, что российские спортсмены должны иметь возможность выступать под флагом России.

Олимпийские игры пройдут в Париже с конца июля по середину августа 2024 года в Париже.

Напомним, что в декабре 2022 года глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс заявила, что считает нужным разрешить российским атлетам выступать на летних Олимпийских играх 2024 года.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Сообщалось, что 10 февраля группа из 35 стран, включая США, Германию и Австралию, на онлайн-конференции договорились потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года.

Ранее сообщалось, что олимпийские комитеты Африки выступили за участие российских спортсменов в ОИ-2024.

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