Фетисов: хрен со Стеном Микитой, у Овечкина другая мегацель

Олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов оценил достижение нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который обошел Стэна Микиту по общему количеству очков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Ну, и хрен с ним, со Стеном Микитой. Тут сравнивать не с чем. Еще раз говорю, нужно поддерживать Сашу, чтобы он забил больше всех. Это мегацель, а все остальные Микиты пускай отдыхают. У него другая цель стоит — стать лучшим бомбардиром. Все эти 16-е места — не тема для разговора. Так что давайте Саше пожелаем здоровья самое главное, настроения и удачи», — передает слова Фетисова РБК.

Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 52 заброшенные шайбы и 25 результативных передач в 59 матчах.

Всего на счету Александра Овечкина 1470 очков за карьеру в НХЛ: 815 заброшенных шайб и 655 результативных передач.

Сегодня в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» россиянин оформил дубль и сделал результативную передачу. Россиянин набрал шесть очков после возвращения из России, куда он уезжал в связи со смертью отца.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин обошел Гретцки и повторил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 35+ заброшенными шайбами.