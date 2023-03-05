СКА разгромил минское «Динамо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ

В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургский СКА переиграл минское «Динамо».

Встреча прошла в белорусской столице на «Минск-Арене» и завершилась уверенной победой гостей со счетом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин, Никита Комаров, Александр Никишин и Василий Глотов.

Голкипер армейцев Дмитрий Николаев записал на свой счет «сухой» матч, отразив 26 бросков по собственным воротам.

Вратарь «Динамо» Константин Шостак сделал 25 сейвов, заработав 86,2% отраженных бросков.

После этой победы подопечные Романа Ротенберга повели в серии со счетом 2-1.

Четвертая игра между этими командами состоится в Минске 7 марта. Стартовое вбрасывание назначено на 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ярославский «Локомотив» разгромил подмосковный «Витязь» в третьей игре четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ.