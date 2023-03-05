Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СКА разгромил минское «Динамо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ

close
100%
Пресс-служба ХК «СКА»

В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургский СКА переиграл минское «Динамо».

Встреча прошла в белорусской столице на «Минск-Арене» и завершилась уверенной победой гостей со счетом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин, Никита Комаров, Александр Никишин и Василий Глотов.

Голкипер армейцев Дмитрий Николаев записал на свой счет «сухой» матч, отразив 26 бросков по собственным воротам.

Вратарь «Динамо» Константин Шостак сделал 25 сейвов, заработав 86,2% отраженных бросков.

После этой победы подопечные Романа Ротенберга повели в серии со счетом 2-1.

Четвертая игра между этими командами состоится в Минске 7 марта. Стартовое вбрасывание назначено на 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ярославский «Локомотив» разгромил подмосковный «Витязь» в третьей игре четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть