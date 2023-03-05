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«Локомотив» разгромил «Витязь» в третьей игре серии плей-офф КХЛ

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hclokomotiv.ru

В третьем матче четвертьфинальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» оказался сильнее подмосковного «Витязя».

Встреча прошла в Балашихе в Ледовом дворце имени Юрия Ляпкина и завершилась крупной победой «железнодорожников» со счетом 4:0.

В составе победителей отличились Рушан Рафиков, Денис Алексеев и Даниил Тесанов, оформивший дубль.

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев записал на свой счет сухой матч, отразив 31 бросок соперника.

Вратарь «Витязя» Максим Дорожко совершил в игре 38 сейвов.

После этой победы подопечных Игоря Никитина повели в серии до четырех побед со счетом 2-1.

Четвертая игра серии пройдет в Балашихе 7 марта. Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в третьем матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.

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Хоккей. КХЛ
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