Комментатора «Матч ТВ» на вертолете доставили в больницу во время соревнований в Малиновке

Комментатор «Матч ТВ» Илья Трифанов в своем Тelegram-канале рассказал, что ему досрочно пришлось завершить работу на турнире «Чемпионские высоты» из-за травмы головы.

«В ночь с 26 на 27 февраля я, спускаясь со второго этажа нашего коттеджа за водой, поскользнулся и со всей силы ударился головой о кафельный пол.

Повреждения оказались серьезнее, чем ожидалось. При поддержке О.В.Воробьева, В.Ф.Буторина, Д.В.Губерниева, телеканала Матч-ТВ и Губернатора области А.В.Цыбульского удалось организовать экстренный вертолет до Архангельска, где я и нахожусь в областной больнице в отделении Нейрохирургии», — написал комментатор.

«Чемпионские высоты» проходили в центре спорта «Малиновка» Устьянского района Архангельской области и завершились сегодня.

Александр Большунов, выступающий за Поморье, завоевал на соревнованиях четыре медали.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22 и весь сезон 2022/23.

Ранее норвежский журналист рассказал, кто из российских лыжников испытает много негатива после возвращения.