Фигуристка Валиева заявила, что стала сильнее после допинг-скандала на ОИ-2022

Чемпионка Европы 2022 года по фигурному катанию Камила Валиева рассказала о том, как на нее повлиял допинговый скандал, который случился по ходу Олимпийских игр в Пекине.

16-летняя спортсменка заявила, что произошедшее смогло укрепить ее внутреннюю веру в себя.

«То, что произошло там, резко меня укрепило. Я одномоментно стала взрослой. Но благодаря поддержке моих тренеров и тех, кого я встречаю на своем жизненном пути, я остаюсь стойкой. Я вышла на небольшой спад в этом сезоне, но это не значит, что он продлится и дальше.

Невозможно всегда идти вверх, но это подстегивает работать дальше. Я думаю, что в следующих сезонах мне будет легче, я буду для этого работать.

Это правда меня укрепило, я теперь спокойнее отношусь к подобным вещам и стала более уверенной в себе», — приводит слова Валиевой Sport24.

Напомним, что после объявления судебного решения РУСАДА по делу Валиевой спортсменка лишилась золотой медали чемпионата России — 2022, которая перешла к Александре Трусовой.

Ранее чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова высказалась о борьбе за второе место в финале Гран-при России по фигурному катанию, которое досталось Камиле Валиевой.